Единый телефон спасения заработал на всей территории Ленобласти

28.12.2017 11:33

С 1 сентября систему-112 апробировали в пилотной зоне для двух операторов связи. После проверки реализованных технических и организационных решений Министерство связи и массовых коммуникаций открыло номер «112» на всей территории региона. С 26 декабря началась его эксплуатация для всех операторов связи.