Единый телефон спасения заработал на всей территории Ленобласти
С 1 сентября систему-112 апробировали в пилотной зоне для двух операторов связи. После проверки реализованных технических и организационных решений Министерство связи и массовых коммуникаций открыло номер «112» на всей территории региона. С 26 декабря началась его эксплуатация для всех операторов связи.
Более новые статьи:
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Отряд пограничных сторожевых кораблей в Высоцке отметил семидесятилетие
- Выборжец награжден медалью «За спасение погибающих»
- Сегодня в России - День ГИБДД
- Билет на электричку теперь можно приобрести через мобильное приложение
- Штукатур из «Строительной компании города Выборга» получил приз «За волю к победе»