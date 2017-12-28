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В новогоднюю ночь в Ленобласти будут ходить автобусы 

28.12.2017 09:53

bus nochДевять самых востребованных автобусных маршрутов Ленинградской области будут работать в новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января. Соответствующая договорённость достигнута между региональным управлением по транспорту и холдинговой транспортной компанией «Питеравто». Все маршруты связывают поселения Ленинградской области со станциями метрополитена, которые также будут работать круглосуточно. Стоимость проезда не изменится, а все действующие льготы сохранятся.

Перечень маршрутов:

1. 596А — д. Кудрово — ст. м. «Ул. Дыбенко»;

2. 692 – ст. м. «Ул. Дыбенко» — ЖК «Новый Оккервиль»;

3. К-18 — г. Гатчина, пл. Богданова (микрорайон Аэродром) — Санкт-Петербург;

4. К-18А — г. Гатчина, ж/д платформа Мариенбург — Санкт-Петербург;

5. К-100 — г. Гатчина — Санкт-Петербург;

6. К-610 — ж/д станция Саблино — ст. м. «Звездная»;

7. К-105а — д. Иннолово — ст. м. «Проспект Ветеранов»;

8. С-565 — г. Кировск — ст. м. «Ул. Дыбенко»;

9. К-486В — дер. Горбунки — ст. м. «Проспект Ветеранов».

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