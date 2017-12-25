МФЦ уходит на каникулы

25.12.2017 12:33

Многофункциональный центр Ленинградской области объявил график работы филиалов и отделов в праздничные и предпраздничные дни Нового года. Как сообщает пресс-служба ведомства, подать документы на получение государственных услуг можно до 28 декабря включительно. 29, 30 и 31 декабря прием документов осуществляться не будет. В эти дни можно лишь получить консультацию или результат оказанной услуги.

30 декабря отделы МФЦ «Пикалево», «Бокситогорский» и «Волховский», а также все бизнес-офисы будут закрыты. Остальные центры будут работать в обычном режиме.

31 декабря – предпраздничный рабочий день. Время работы филиалов, осуществляющих деятельность по воскресеньям, будет сокращено на 1 час (с 9:00 до 20:00 часов).

С 1 по 8 января все филиалы и отделы будут закрыты.