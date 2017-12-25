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МФЦ уходит на каникулы

25.12.2017 12:33

MFC MoiDokumentiМногофункциональный центр Ленинградской области объявил график работы филиалов и отделов в праздничные и предпраздничные дни Нового года. Как сообщает пресс-служба ведомства, подать документы на получение государственных услуг можно до 28 декабря включительно. 29, 30 и 31 декабря прием документов осуществляться не будет. В эти дни можно лишь получить консультацию или результат оказанной услуги.
30 декабря отделы МФЦ «Пикалево», «Бокситогорский» и «Волховский», а также все бизнес-офисы будут закрыты. Остальные центры будут работать в обычном режиме.
31 декабря – предпраздничный рабочий день. Время работы филиалов, осуществляющих деятельность по воскресеньям, будет сокращено на 1 час (с 9:00 до 20:00 часов).
С 1 по 8 января все филиалы и отделы будут закрыты.

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