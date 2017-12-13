Жители Ленобласти могут срубить новогоднюю елку самостоятельно

13.12.2017 11:59

В этом году с 1 декабря по 10 января елочку в лесах Ленинградской области можно срубить бесплатно. Место, где это сделать, укажет лесничество.

Как сообщает «Леноблинформ» со ссылкой на пресс-службу областного правительства, соответствующее решение принято на основании Приказа Комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Впервые оно стало действовать в прошлом году, и незаконных вырубок деревьев в лесах региона стало значительно меньше.

Теперь человеку достаточно прийти в лесничество с паспортом и оформить документ купли-продажи. Согласно областному закону, один человек бесплатно может срубить одно дерево высотой до трех метров под присмотром специалиста из лесничества.

В Выборгском районе оформить договор на вырубку новогодней елочки можно в двух местах: в Рощинском лесничестве (п. Рощино, ул. Круговая, 10; 8 (81378) 6-44-75, Турченюк Василий Николаевич) и в Северо-Западном лесничестве (Выборг, ул. Песочная, 1а; 8 (81378) 2-18-57, Нарубов Виктор Сергеевич).

Список лесничеств, куда жители Ленобласти могут обратиться с "елочным" вопросом