Жители Ленобласти могут срубить новогоднюю елку самостоятельно
В этом году с 1 декабря по 10 января елочку в лесах Ленинградской области можно срубить бесплатно. Место, где это сделать, укажет лесничество.
Как сообщает «Леноблинформ» со ссылкой на пресс-службу областного правительства, соответствующее решение принято на основании Приказа Комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Впервые оно стало действовать в прошлом году, и незаконных вырубок деревьев в лесах региона стало значительно меньше.
Теперь человеку достаточно прийти в лесничество с паспортом и оформить документ купли-продажи. Согласно областному закону, один человек бесплатно может срубить одно дерево высотой до трех метров под присмотром специалиста из лесничества.
В Выборгском районе оформить договор на вырубку новогодней елочки можно в двух местах: в Рощинском лесничестве (п. Рощино, ул. Круговая, 10; 8 (81378) 6-44-75, Турченюк Василий Николаевич) и в Северо-Западном лесничестве (Выборг, ул. Песочная, 1а; 8 (81378) 2-18-57, Нарубов Виктор Сергеевич).
Список лесничеств, куда жители Ленобласти могут обратиться с "елочным" вопросом
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