8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Ленинградская область не будет выращивать капусту, картошку и морковь

13.12.2017 11:26

cvetki kartofelyaЛенобласть постепенно откажется от выращивания картофеля, капусты и моркови. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в ходе пресс-конференции. Это связано со сложными погодными условиями. Даже при использовании современной сельхозтехники Ленобласти тяжело конкурировать с производителями картофеля и моркови из Белоруссии, Египта или Турции. При этом власти планируют увеличить площадь сельхозугодий под зерновые культуры. По словам губернатора, при существующих объемах животноводства и птицеводства в регионе не хватает комбикорма.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Декабря 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»