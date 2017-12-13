Ленинградская область не будет выращивать капусту, картошку и морковь

13.12.2017 11:26

Ленобласть постепенно откажется от выращивания картофеля, капусты и моркови. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в ходе пресс-конференции. Это связано со сложными погодными условиями. Даже при использовании современной сельхозтехники Ленобласти тяжело конкурировать с производителями картофеля и моркови из Белоруссии, Египта или Турции. При этом власти планируют увеличить площадь сельхозугодий под зерновые культуры. По словам губернатора, при существующих объемах животноводства и птицеводства в регионе не хватает комбикорма.