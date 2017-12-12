Губернатор предложил отменить коммерческие маршруты в 47 регионе

12.12.2017 17:37

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил за полную ликвидацию коммерческих маршрутов в регионе, сообщает Online47. По словам главы региона, негосударственные перевозчики должны или превратиться в такси, или уйти из сферы общественного транспорта.

"Коммерческих автобусов быть не должно. Почему автопарк должен возить по социальным тарифам, а другой собственник получает привилегии возить по коммерческому тарифу? Тариф должен быть у всех обоснован... Во всех новых конкурсах, которые будут проводиться, коммерческих быть не должно, — подытожил губернатор.

Фото из архива