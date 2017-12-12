Губернатор предложил отменить коммерческие маршруты в 47 регионе
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил за полную ликвидацию коммерческих маршрутов в регионе, сообщает Online47. По словам главы региона, негосударственные перевозчики должны или превратиться в такси, или уйти из сферы общественного транспорта.
"Коммерческих автобусов быть не должно. Почему автопарк должен возить по социальным тарифам, а другой собственник получает привилегии возить по коммерческому тарифу? Тариф должен быть у всех обоснован... Во всех новых конкурсах, которые будут проводиться, коммерческих быть не должно, — подытожил губернатор.
Фото из архива
Более старые статьи:
- Развитие 47 региона поддержат федеральным грантом
- Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем конституции
- Областные депутаты готовят обращение к Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на Минобороны
- Управление МЧС: во вторник в Ленобласти ожидается метель
- У мемориальных елей в Саду памяти погибших над Синаем появились имена
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- «Бизнес-навигатор» доступен в МФЦ
- Выпускникам выборгских ВУЗов сегодня вручают дипломы о высшем профессиональном образовании
- Пять работодателей выплатили задержанную зарплату по требованию государственной инспекции труда
- Поздравление правительства Ленинградской области по случаю 89-й годовщины со дня образования Ленинградской области
- Поздравление Александра Дрозденко с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады