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Областные депутаты готовят обращение к Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на Минобороны

12.12.2017 10:43

lenoblastПарламентарии Ленобласти обратятся к премьер-министру Дмитрию Медведеву по вопросу использования объектов культурного наследия Выборга, принадлежащих Министерству обороны. Проект обращения по поводу сохранения таких зданий одобрили на заседании профильной комиссии ЗакСобрания. По словам директора Выборгского музея-заповедника Владимира Цоя, муниципальные власти уже неоднократно обращались в Министерство обороны с предложением взять на баланс не используемые военными исторические здания в Выборге, которые находятся в весьма плачевном состоянии. Как вариант, в обращениях предлагалось отдать их на региональный уровень. Однако четкого ответа на эти обращения до сих пор нет. Депутаты Законодательного собрания Ленобласти намерены просить премьер-министра страны дать поручение Министерству обороны совместно с Министерством культуры определить структуру, которая будет отвечать за реставрацию объектов культурного наследия, в настоящий момент входящих в состав военных городков, и за сроки этой реставрации.

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