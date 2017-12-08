В Ленинградской области ужесточат экологические нормативы

08.12.2017 10:15

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил об удвоении экологических нормативов для полигонов размещения отходов. «Мы должны максимально учитывать интересы наших граждан, которые нередко замечают нарушения пользователями полигонов ТБО. В связи с этим я предлагаю в нашем регионе ужесточить экологические нормативы. Например, если сегодня защитная зона полигона составляет 1,5 км, то в дальнейшем это будет 3 км», – подчеркнул Александр Дрозденко.