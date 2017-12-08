В Ленинградской области ужесточат экологические нормативы
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил об удвоении экологических нормативов для полигонов размещения отходов. «Мы должны максимально учитывать интересы наших граждан, которые нередко замечают нарушения пользователями полигонов ТБО. В связи с этим я предлагаю в нашем регионе ужесточить экологические нормативы. Например, если сегодня защитная зона полигона составляет 1,5 км, то в дальнейшем это будет 3 км», – подчеркнул Александр Дрозденко.
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