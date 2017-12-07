Архитектурный облик "ворот Ленобласти" выберут участники интернет-голосования

07.12.2017 16:17

Стартовало интернет-голосование по выбору проекта оформления автомобильных пунктов пропуска в Светогорске и Ивангороде. Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области запустил на своем сайте общественное обсуждение нескольких эскизных проектов благоустройства территорий, прилегающих к международным автомобильным и пешеходным пунктам пропуска.

На конкурс, организованный по поручению губернатора Александра Дрозденко, поступило 13 проектов. Интернет-голосование открыто до 14 декабря.

Автор победившего проекта благоустройства ивангородского пункта пропуска получит 300 тысяч рублей, светогорского — 200 тысяч рублей.