Прокуратура Ленинградской области проводит горячую линию по вопросам противодействия коррупции

07.12.2017 12:05

8 декабря 2017 года с 10 до 16 часов прокуратура Ленинградской области проведет горячую линию по вопросам противодействия коррупции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, горячая линия предназначена для сообщения гражданами следующей информации:

о фактах создания государственными органами и органами местного самоуправления административных барьеров для предпринимателей при выдаче лицензий, разрешений, согласований и сертификации, осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, в частности органами Роспотребнадзора и ГосПожНадзора;

наличие родственных связей между государственными и муниципальными служащими, осуществляющими контрольно-надзорные функции, и предпринимателями, в отношении которых такие функции осуществляются;

о фактах создания государственными и муниципальными заказчиками административных барьеров для предпринимателей, участвующих в закупочных процедурах.

Полученная информация, в том числе из анонимных источников, будет использоваться при проведении надзорных мероприятий.

Телефон горячей линии: (812) 425-77-16.