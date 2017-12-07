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Прокуратура Ленинградской области проводит горячую линию по вопросам противодействия коррупции

07.12.2017 12:05

Prokuratura800x6008 декабря 2017 года с 10 до 16 часов прокуратура Ленинградской области проведет горячую линию по вопросам противодействия коррупции.
Как сообщает пресс-служба ведомства, горячая линия предназначена для сообщения гражданами следующей информации:
о фактах создания государственными органами и органами местного самоуправления административных барьеров для предпринимателей при выдаче лицензий, разрешений, согласований и сертификации, осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, в частности органами Роспотребнадзора и ГосПожНадзора;
наличие родственных связей между государственными и муниципальными служащими, осуществляющими контрольно-надзорные функции, и предпринимателями, в отношении которых такие функции осуществляются;
о фактах создания государственными и муниципальными заказчиками административных барьеров для предпринимателей, участвующих в закупочных процедурах.
Полученная информация, в том числе из анонимных источников, будет использоваться при проведении надзорных мероприятий.
Телефон горячей линии: (812) 425-77-16.

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