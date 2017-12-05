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С 10 декабря изменяется расписание пригородных поездов

05.12.2017 10:31

Electichka Vyborg ZimaСеверо-Западная пригородная пассажирская компания информирует пассажиров о том, что в ночь с 9 на 10 декабря вступает в действие новый график движения пригородных поездов. В связи с этим на всех направлениях произойдут изменения в расписании движения. По новому расписанию пригородные поезда начнут курсировать в 3 часа ночи 10 декабря 2017 года.

Изменения в расписании на Финляндском направлении:
• п. № 7331 (по понедельникам, вторникам и средам) Санкт-Петербург-Финляндский (17:24) – Белоостров (18:33);
• п. № 6107 Санкт-Петербург-Финляндский (6:55) – Выборг (9:08);
• п. № 6159 Санкт-Петербург-Финляндский (16:45) – Кирилловское (18:24);
• п. № 6163 Санкт-Петербург-Финляндский (17:13) – Рощино (18:19);
• п. № 6031 (кроме понедельника, вторника, среды) Санкт-Петербург-Финляндский (17:24) – Белоостров (18:33);
• п. № 6006 Белоостров (6:14) – Санкт-Петербург-Финляндский (7:20);
• п. № 6022 (по субботам и воскресеньям) Белоостров (12:00) – Санкт-Петербург-Финляндский (13:16);
• п. № 6559 Санкт-Петербург-Финляндский (10:13) – Приозерск (21:59);
• п. № 6571 Санкт-Петербург-Финляндский (21:18) – Сосново (22:56);
• п. № 6506 Сосново (5:24) – Санкт-Петербург-Финляндский (7:05);
• п. № 6516 Приозерск (6:36) – Санкт-Петербург-Финляндский (9:36);
• п. № 6791 Санкт-Петербург-Финляндский (18:45) – Выборг (22:42).

 

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