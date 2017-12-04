Задай свой вопрос Александру Дрозденко

04.12.2017 11:43

Выборжцы могут задать вопрос губернатору Ленобласти. Прямая телефонная линия будет работать сегодня с 16 до 17 часов. Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции. Номер телефона: 006 (набирается со стационарного, звонок бесплатный).