Задай свой вопрос Александру Дрозденко
04.12.2017 11:43
Выборжцы могут задать вопрос губернатору Ленобласти. Прямая телефонная линия будет работать сегодня с 16 до 17 часов. Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции. Номер телефона: 006 (набирается со стационарного, звонок бесплатный).
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