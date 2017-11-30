Глава 47 региона пообещал проверить работу "инфекционок" в каждом районе

30.11.2017 10:02

Проверить инфекционные отделения в каждом районе пообещал губернатор Александр Дрозденко. Об этом он заявил после многочисленных жалоб жителей Лужского района.

Глава региона провел личный прием граждан в приемной Президента России. Пациенты Лужской больницы сетовали на качество постельного белья, отсутствие предметов гигиены и антисанитарию.

Губернатор поручил чиновникам в ближайшее время вместе с сотрудниками прокуратуры проверить работу медицинского учреждения. По его словам, в новом году будет разработана проектно-сметная документация и начат ремонт в больнице.