Глава 47 региона пообещал проверить работу "инфекционок" в каждом районе
Проверить инфекционные отделения в каждом районе пообещал губернатор Александр Дрозденко. Об этом он заявил после многочисленных жалоб жителей Лужского района.
Глава региона провел личный прием граждан в приемной Президента России. Пациенты Лужской больницы сетовали на качество постельного белья, отсутствие предметов гигиены и антисанитарию.
Губернатор поручил чиновникам в ближайшее время вместе с сотрудниками прокуратуры проверить работу медицинского учреждения. По его словам, в новом году будет разработана проектно-сметная документация и начат ремонт в больнице.
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