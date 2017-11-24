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В областном правительстве призвали к гуманизму по отношению к безбилетникам

24.11.2017 11:06

Avtobus SalonАвтобусным компаниям-перевозчикам, курсирующим по официальным маршрутам в Ленинградской области, запретили высаживать детей-безбилетников и пенсионеров вне остановок. Об этом сообщает Online47.ru со ссылкой на областное управление по транспорту. Письмо ведомства направили руководителям всех транспортных фирм, работающих в регионе. По новым установкам, если ребёнок едет в автобусе без билета, водитель обязан довезти его до конечной остановки и там дождаться приезда родителей. На следующей неделе с водителями и кондукторами начнут проводить инструктаж.

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