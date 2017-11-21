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С 1 декабря «Ласточка» соединит Санкт-Петербург и Ораниенбаум

21.11.2017 09:58

Lastochka VagoniЭлектропоезда «Ласточка» начнут курсировать на участке Санкт-Петербург – Ораниенбаум с 1 декабря.
Как сообщает пресс-служба СЗППК, в связи с заменой подвижного состава абонементные билеты, оформленные до 1 декабря по маршруту Санкт-Петербург-Балтийский – Ораниенбаум (приобретенные для проезда в традиционных поездах), будут действительны для проезда в электропоездах «Ласточка» до окончания срока их действия.
Разовые проездные документы без признака «Ласточка», оформленные предварительно до 30 ноября на даты после 1 декабря, будут также действительны для проезда в пригородных электропоездах «Ласточка» до 10 декабря.
Кроме того, на электропоезда «Ласточка» будет распространять свое действие абонементный билет «Самсон».

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