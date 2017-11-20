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В Ленинградской области выберут любимого детского врача

20.11.2017 16:56

MedsestraКонкурс народного признания «Наш любимый врач» проводится в Ленинградской области уже в пятый раз. Его победитель получает статус «Самый любимый врач». Оставить отзыв о работе любого детского врача Ленинградской области, рассказать свою историю выздоровления, а также поддержать любимого доктора рисунком на медицинскую тему от маленького пациента можно с 20 ноября по 15 декабря на портале «Наш любимый врач». Все эти действия будут конвертироваться программой в баллы, формируя рейтинг специалиста. Все творческие работы детей автоматически помещаются в раздел «Галерея» и участвуют в конкурсе детского рисунка.
В 2017 году на конкурс заявлены 440 детских врачей Ленинградской области.
Подарившие доктору рисунок получат сертификаты участников, а победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения, где будут названы имена десяти врачей (пяти педиатров и пяти детских специалистов), набравших наибольшее количество баллов.

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