20 ноября выборжцы смогут позвонить губернатору
20 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, с 16 до 17 часов, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона. Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.
Номера телефонов для звонков:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок бесплатный.
+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.
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