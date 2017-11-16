Объявлен областной конкурс среди предпринимателей

16.11.2017 17:00

Выборгских предпринимателей призывают стать участниками конкурса «Бизнес, развивающий регион». Его организуют Ленинградская торгово-промышленная палата при поддержке комитета по развитию малого и среднего бизнеса. Заявки принимают до 29 ноября. Лучших определят в номинациях: импортозамещение, разработка и внедрение инноваций, природоохранная деятельность, реализация социальных программ и др. Положение о конкурсе опубликовано на сайте торгово-промышленной палаты.