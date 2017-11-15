Продолжается акция "Сообщи, где торгуют смертью"

15.11.2017 11:13

На территории Петербурга и Ленобласти проходит второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Он продлится до 24 ноября.

Сообщить о фактах незаконного оборота наркотических средств и адресах, по которым осуществляется продажа наркотиков, можно по телефону: 8 (812) 573-12-95.

Также граждане могут отправить анонимное сообщение через модуль «Сообщи о наркоточке» на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.