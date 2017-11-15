Областным медикам в следующем году поднимут зарплату
Медикам в Ленинградской области поднимут зарплату. В бюджет Фонда медицинского страхования на 2018 год заложено более 4 млрд рублей для повышения зарплат медицинского персонала, предусмотренного «майским указом» президента. Соответствующий законопроект региональные депутаты одобрили в первом чтении. По предварительным данным, рост зарплат составит в среднем порядка 32 %.
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