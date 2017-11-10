8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Студентам-медикам в Ленобласти будут доплачивать

10.11.2017 16:34

Student MedicГубернатор Александр Дрозденко подписал постановление об учреждении именных стипендий для будущих медиков. Студенты, получающие высшее медицинское и фармацевтическое образование по целевым направлениям, ежемесячно будут получать по 5 тысяч рублей. А обучающиеся по программам ординатуры в соответствии с договорами о целевом обучении - 10 тысяч рублей. Но только если они не имеют неудовлетворительных оценок.

Именной список стипендиатов будет составляться дважды в год, по итогам зимней и летней сессий.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Ноября 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»