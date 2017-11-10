Студентам-медикам в Ленобласти будут доплачивать

10.11.2017 16:34

Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление об учреждении именных стипендий для будущих медиков. Студенты, получающие высшее медицинское и фармацевтическое образование по целевым направлениям, ежемесячно будут получать по 5 тысяч рублей. А обучающиеся по программам ординатуры в соответствии с договорами о целевом обучении - 10 тысяч рублей. Но только если они не имеют неудовлетворительных оценок.

Именной список стипендиатов будет составляться дважды в год, по итогам зимней и летней сессий.