Студентам-медикам в Ленобласти будут доплачивать
Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление об учреждении именных стипендий для будущих медиков. Студенты, получающие высшее медицинское и фармацевтическое образование по целевым направлениям, ежемесячно будут получать по 5 тысяч рублей. А обучающиеся по программам ординатуры в соответствии с договорами о целевом обучении - 10 тысяч рублей. Но только если они не имеют неудовлетворительных оценок.
Именной список стипендиатов будет составляться дважды в год, по итогам зимней и летней сессий.
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