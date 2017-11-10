С 10 ноября в Ленинградской области закрывается навигация маломерных судов

10.11.2017 16:30

Распоряжение о закрытии с 10 ноября в Ленобласти навигации маломерных судов подписал губернатор Александр Дрозденко.

Сезонное закрытие навигации обусловлено обеспечением безопасности людей при эксплуатации маломерных судов в связи с понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением ветро-волнового режима и на основании прогноза Росгидромета по срокам начала ледостава.

Главам администраций муниципальных образований рекомендовано принять все необходимые меры для предотвращения несчастных случаев и гибели людей на водоемах области, связанных с эксплуатацией маломерных судов.