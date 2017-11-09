Сергей Шабанов вновь назначен Уполномоченным по правам человека в Ленинградской области
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области утвердили кандидатуру Сергея Шабанова на должность Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области на повторный пятилетний срок.
После процедуры тайного голосования депутатский корпус единогласно утвердил его в должности.
Сразу после выборов вновь избранный Уполномоченный произнес присягу – защищать права и свободы человека, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь не только законом, но и справедливостью и голосом совести.
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