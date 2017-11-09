Сергей Шабанов вновь назначен Уполномоченным по правам человека в Ленинградской области

09.11.2017 14:03

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области утвердили кандидатуру Сергея Шабанова на должность Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области на повторный пятилетний срок.

После процедуры тайного голосования депутатский корпус единогласно утвердил его в должности.

Сразу после выборов вновь избранный Уполномоченный произнес присягу – защищать права и свободы человека, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь не только законом, но и справедливостью и голосом совести.