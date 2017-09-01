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ВИДЕО: Нужно ли платить за добровольное страхование жилья?

01.09.2017 12:11

EIRC LO largeВ квитанциях за жилищно-коммунальные услуги появилась строка - добровольное страхование жилья. В каждый почтовый ящик также разосланы полисы-оферты с подробными условиями. Оплачивая услугу, человек автоматически становится клиентом страховой компании на один месяц. Нововведение комментирует генеральный директор единого информационно-расчетного центра Ленинградской области Денис Шабарин:

 

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