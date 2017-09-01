ВИДЕО: Нужно ли платить за добровольное страхование жилья?

01.09.2017 12:11

В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги появилась строка - добровольное страхование жилья. В каждый почтовый ящик также разосланы полисы-оферты с подробными условиями. Оплачивая услугу, человек автоматически становится клиентом страховой компании на один месяц. Нововведение комментирует генеральный директор единого информационно-расчетного центра Ленинградской области Денис Шабарин: