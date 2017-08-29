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Жителям Ленобласти предлагают разоружиться

29.08.2017 15:53

Patroni largeЖителям 47 региона предлагают добровольно сдать оружие. Мероприятие проводится в рамках государственной программы «Безопасность Ленинградской области» для улучшения криминогенной обстановки, профилактики преступлений, травматизма, несчастных случаев и гибели людей при обращении с оружием. Граждан, имеющих незарегистрированные боеприпасы и взрывчатые вещества, призывают незамедлительно сдать их в органы внутренних дел по месту проживания. При этом категорически запрещается самостоятельно осуществлять их транспортировку. По закону, лицо, добровольно сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности за его незаконное хранение; более того - получает денежное вознаграждение.
Ознакомиться с необходимым перечнем документов можно на сайте Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

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