Птицефабрика "Роскар" и Приморская пекарня завоевали золотые медали Минсельхоза
Выборгские аграрии вернулись с международной выставки-ярмарки «Агрорусь» с наградами. Отраслевое мероприятие объединило крупных производителей, продемонстрировало достижения малых и средних сельхозпредприятий. От Выборгского района участие в выставке приняли более 40 организаций и индивидуальных предпринимателей. Были представлены молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, мясные и рыбные деликатесы, продукцию птицеводства. Золотые медали Министерства сельского хозяйства РФ вручены птицефабрике «Роскар» и «Приморской пекарне». Представленные выборгскими сельхозпредприятиями на выставке племенных животных «Белые ночи» коровы были признаны одними из лучших.
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