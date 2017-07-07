Архитекторам предложат подумать над благоустройством «ворот в Ленинградскую область»

07.07.2017 11:54

Конкурс по благоустройству территорий перед международными пунктами пропуска в Светогорске и Ивангороде объявит областной комитет по архитектуре и градостроительству. Он будет проведён по поручению губернатора Александра Дрозденко. В настоящее время заканчивается разработка конкурсной документации и технического задания для эскизов. Оно будет включать в себя предложения по озеленению, мощению, парковкам, малым архитектурным формам и другим видам работ. Архитекторы могут подавать заявки на участие коллективно или индивидуально.

Победители будут определены в начале сентября. Их предложения лягут в основу проектов благоустройства территорий, прилегающих к пунктам пропуска. После этого будут запущены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков.