В пятницу в областных МФЦ пройдёт День открытых дверей

05.07.2017 11:16

7 июля с 12 до 16 часов во всех центрах Ленинградской области «Мои документы» пройдут Дни открытых дверей. Мероприятия будут посвящены Дню семьи, любви и верности, отмечаемому в Российской Федерации 8 июля.

Специалисты центров расскажут посетителям, какими услугами можно воспользоваться детям и родителям в конкретной жизненной ситуации, как оформить соответствующие документы и получать «семейные» услуги в электронном виде, не выходя из дома.

Адреса и график работы отделений центра «Мои Документы» на сайте областного МФЦ.

Телефон единой справочной службы 8 (800) 500-00-47.