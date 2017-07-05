В пятницу в областных МФЦ пройдёт День открытых дверей
7 июля с 12 до 16 часов во всех центрах Ленинградской области «Мои документы» пройдут Дни открытых дверей. Мероприятия будут посвящены Дню семьи, любви и верности, отмечаемому в Российской Федерации 8 июля.
Специалисты центров расскажут посетителям, какими услугами можно воспользоваться детям и родителям в конкретной жизненной ситуации, как оформить соответствующие документы и получать «семейные» услуги в электронном виде, не выходя из дома.
Адреса и график работы отделений центра «Мои Документы» на сайте областного МФЦ.
Телефон единой справочной службы 8 (800) 500-00-47.
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