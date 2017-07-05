Тихвин встречает VII Русские Ганзейские дни

05.07.2017 11:01

С 8 по 9 июля в Тихвине пройдут VII Русские Ганзейские дни, приуроченные ко Дню явления Тихвинской иконы Божией Матери и посвященные 400-летию подписания Столбовского мирного договора. Вечный мир, заключенный в 1617 году между Русским царством и Шведским королевством в деревне Столбово близ Тихвинского посада, положил конец Смуте в стране, определил политическое устройство государства и нормализовал торговые отношения с Западной Европой. «Торговля лучше войны» – таков девиз VII Русских Ганзейских дней в Тихвине.

Как сообщает Леноблинформ, участниками грандиозного праздника станут делегации из 11 Ганзейских городов России – Белозерска и Великого Новгорода, Великого Устюга и Вологды, Кингисеппа и Порхова, Пскова и Смоленска, Твери, Торжка и Тотьмы. Все они являются членами Ганзейского союза Нового времени, объединяющего 190 городов из 16 стран Европы, и почти все входят в Союз русских Ганзейских городов.

Приедут на фестиваль и иностранные делегации – из Иматры, финского города-побратима Тихвина, из эстонского города Кохтла-Ярве и из столицы Латвии – Ганзейского города Риги.

Общая численность делегаций составит около 300 человек – это творческие коллективы, артисты, ремесленники, реконструкторы, журналисты, официальные лица.