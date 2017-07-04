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Оплачивать услуги можно будет прямо в МФЦ

04.07.2017 12:09

MFC160517Постоянная комиссия по экономике, собственности, инвестициям и промышленности ЗакСа Ленинградской области поддержала изменения в федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Изменения наделяют многофункциональные центры правом осуществлять прием денежных средств от заявителей при предоставлении им государственных и муниципальных услуг, а также иных платежей, предусмотренных федеральным законодательством. Введение данной нормы особенно важно для малонаселенных пунктов, сообщает пресс-служба областного парламента.

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