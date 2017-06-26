Областная прокуратура проводит горячую линию по вопросам охраны лесов

26.06.2017 17:36

Прокуратура Ленинградской области организовала телефонную горячую линию по вопросам охраны и защиты лесов. Здесь принимают сообщения о загрязнении земель лесного фонда, нарушениях пожарной безопасности, незаконном строительстве, добыче полезных ископаемых и лесозаготовках, а также о фактах бездействия должностных лиц органов полиции и лесничества.

Номера телефонов горячей линии: (812) 609-96-42; (812) 609-96-43.