Областная прокуратура проводит горячую линию по вопросам охраны лесов
26.06.2017 17:36
Прокуратура Ленинградской области организовала телефонную горячую линию по вопросам охраны и защиты лесов. Здесь принимают сообщения о загрязнении земель лесного фонда, нарушениях пожарной безопасности, незаконном строительстве, добыче полезных ископаемых и лесозаготовках, а также о фактах бездействия должностных лиц органов полиции и лесничества.
Номера телефонов горячей линии: (812) 609-96-42; (812) 609-96-43.
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