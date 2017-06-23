Выборгские выпускники-медалисты получили награды из рук губернатора
Праздник выпускников Ленобласти сегодня прошел в Александринском театре в Петербурге. Медалистов, отличников профессионального обучения и лауреатов конкурсов лично поздравил губернатор Александр Дрозденко. Глава региона отметил, что благодаря высоким результатам, которые выпускники демонстрируют на итоговых экзаменах, перед ними открываются огромные возможности для дальнейшего обучения.
Награды из рук губернатора получили и выборжцы. Особо была отмечена «золотая пятерка» школ, подготовивших наибольшее количество медалистов. Возглавила список лидеров выборгская гимназия №11. Учебное заведение выпускает в этом году 16 медалистов. Сегодня вечером областные отличники отправятся на праздник «Алые паруса».
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