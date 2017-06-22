Аудиогид скрасит дорогу в электричке

22.06.2017 10:22

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» совместно с компанией «Городские и музейные технологии» подготовила подарок для тех, кто любит путешествовать на пригородных поездах. Серия аудиогидов «Экспресс в историю» пополнилась тремя новыми путеводителями: «Финляндский вокзал – Выборг», «Балтийский вокзал – Петергоф – Ораниенбаум», «Балтийский вокзал – Гатчина-Балтийская». Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо запустить на своем смартфоне бесплатное приложение izi.TRAVEL и выбрать в нем желаемый путеводитель. Подробности – на сайте АО «СЗППК».