Аудиогид скрасит дорогу в электричке
АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» совместно с компанией «Городские и музейные технологии» подготовила подарок для тех, кто любит путешествовать на пригородных поездах. Серия аудиогидов «Экспресс в историю» пополнилась тремя новыми путеводителями: «Финляндский вокзал – Выборг», «Балтийский вокзал – Петергоф – Ораниенбаум», «Балтийский вокзал – Гатчина-Балтийская». Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо запустить на своем смартфоне бесплатное приложение izi.TRAVEL и выбрать в нем желаемый путеводитель. Подробности – на сайте АО «СЗППК».
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