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XI форум «Ладога» будет проходить в Ленобласти в последнюю неделю июня

16.06.2017 11:13

Logo Ladoga2017Форум «Ладога» готовится к открытию в Ленинградской области. Площадка для обучения молодёжного актива и поддержки их проектов будет работать с 24 июня по 1 июля. В XI окружном молодежном форуме примут участие около тысячи молодых активистов Северо-Запада, в том числе из Выборгского района, а также соотечественники, проживающие за рубежом. Это молодые политические и гражданские лидеры, представители волонтёрских движений, молодые профессионалы. В рамках форума пройдет конкурс молодежных проектов. Его победители получат грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи.

Иллюстрация: ladogaforum

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