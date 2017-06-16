XI форум «Ладога» будет проходить в Ленобласти в последнюю неделю июня

16.06.2017 11:13

Форум «Ладога» готовится к открытию в Ленинградской области. Площадка для обучения молодёжного актива и поддержки их проектов будет работать с 24 июня по 1 июля. В XI окружном молодежном форуме примут участие около тысячи молодых активистов Северо-Запада, в том числе из Выборгского района, а также соотечественники, проживающие за рубежом. Это молодые политические и гражданские лидеры, представители волонтёрских движений, молодые профессионалы. В рамках форума пройдет конкурс молодежных проектов. Его победители получат грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи.

Иллюстрация: ladogaforum