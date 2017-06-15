От жителей 47 региона ждут предложений по совершенствованию соцкодекса
Жителей Ленинградской области продолжают знакомить с будущим Социальным кодексом. Планируется, что документ вступит в силу с января 2018 года. А пока в муниципалитетах специалисты рассказывают об основных положениях кодекса, разъясняют нормы и порядок получения мер соцподдержки и предлагают гражданам внести свои замечания. Их учтут в окончательной редакции законопроекта. В большинстве районов, в том числе в Выборгском, такие встречи уже состоялись.
Те, кто не принимал участия в обсуждении, могут ознакомиться с документом на сайте областного комитета по социальной защите населения и отправить свои предложения по Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
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