От жителей 47 региона ждут предложений по совершенствованию соцкодекса

15.06.2017 17:07

Жителей Ленинградской области продолжают знакомить с будущим Социальным кодексом. Планируется, что документ вступит в силу с января 2018 года. А пока в муниципалитетах специалисты рассказывают об основных положениях кодекса, разъясняют нормы и порядок получения мер соцподдержки и предлагают гражданам внести свои замечания. Их учтут в окончательной редакции законопроекта. В большинстве районов, в том числе в Выборгском, такие встречи уже состоялись.

Те, кто не принимал участия в обсуждении, могут ознакомиться с документом на сайте областного комитета по социальной защите населения и отправить свои предложения по Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .