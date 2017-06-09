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Губернатор просит федералов принять на баланс дорогу Выборг – Светогорск

09.06.2017 17:09

Flag LO800x600Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к министру транспорта России Максиму Соколову с просьбой рассмотреть возможность передачи в федеральную собственность ряда приграничных региональных дорог, принимающих транзитный международный грузопоток. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«Основное движение большегрузных автомобилей происходит по федеральным трассам, однако есть ряд областных дорог, которые несут такую же нагрузку, так как по ним идет выезд на федеральные дороги от международных пограничных пунктов пропуска. Например, интенсивность движения по дороге «Выборг – Светогорск» достигает десяти тысяч автомобилей в сутки», - говорится в обращении.
В случае принятия положительного решения содержание переданных дорог будет осуществляться за счёт федерального Дорожного фонда.

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