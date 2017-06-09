«Народная экспертиза» вышла в сеть

09.06.2017 13:00

У жителей Ленинградской области появилась возможность сформировать интерактивную карту негативных явлений, замеченных в регионе. О старте нового информационного проекта «Народная экспертиза» сообщает пресс-служба правительства 47 региона.

«Народная экспертиза» — это интернет-портал с интерактивной картой, позволяющий сообщать о проблемах в сфере экологии и благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства, а также оперативно получать ответы и отслеживать ход рассмотрения обращений. Разместить информацию на сайте смогут все, у кого есть учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Регистрация пользователей дает возможность адресно отвечать на каждое оставленное обращение. Этим будут заниматься сотрудники соответствующих комитетов областной администрации.