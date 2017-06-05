05.06.2017 16:51

В Ленинградской области стартует акция «Область без наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией, который отмечается 26 июня. В период с 7 июня по 6 июля 2017 года каждый, кто располагает информацией о фактах потребления наркотиков и их незаконного оборота, может сообщить об этом по телефону экстренной оперативной службы 112 или по телефонам доверия районных УМВД. Можно также отправить анонимное сообщение через модуль «Сообщи о наркоточке» на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.