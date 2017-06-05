Лучших соцработников Ленобласти чествуют сегодня в Петербурге

05.06.2017 10:08

Сегодня в Санкт-Петербурге чествуют социальных работников Ленинградской области. Торжество по случаю профессионального праздника проходит в Мариинском театре.

В 16 часов лучшим социальным работникам региона будут вручать отраслевые и региональные награды.