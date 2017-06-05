Лучших соцработников Ленобласти чествуют сегодня в Петербурге
05.06.2017 10:08
Сегодня в Санкт-Петербурге чествуют социальных работников Ленинградской области. Торжество по случаю профессионального праздника проходит в Мариинском театре.
В 16 часов лучшим социальным работникам региона будут вручать отраслевые и региональные награды.
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