Горячая линия, приуроченная ко Дню экологии, пройдет 5 июня

02.06.2017 11:43

Горячую линию, посвященную Дню экологии, проведет 5 июня Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура. По номеру телефона (812) 275-43-74 можно сообщить о несанкционированном размещении отходов, фактах перевода или незаконного использования земель лесного фонда, а также о возможных коррупционных проявлениях должностных лиц в сфере лесо-, водо- и недропользования.

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