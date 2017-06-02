Горячая линия, приуроченная ко Дню экологии, пройдет 5 июня
02.06.2017 11:43
Горячую линию, посвященную Дню экологии, проведет 5 июня Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура. По номеру телефона (812) 275-43-74 можно сообщить о несанкционированном размещении отходов, фактах перевода или незаконного использования земель лесного фонда, а также о возможных коррупционных проявлениях должностных лиц в сфере лесо-, водо- и недропользования.
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