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Губернатор Ленобласти предлагает оставить госслужащих без «золотых гарантий»

01.06.2017 17:20

Drozdenko Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предлагает сократить объем государственных гарантий для лиц, замещающих государственные должности в регионе.
Соответствующие поправки к законопроекту глава области направил в Законодательное собрание Ленобласти 31 мая.
В случае принятия поправок лицам, замещающим госдолжности в регионе, не будет выплачиваться единовременное денежное поощрение при достижении 50 лет и каждые последующие 5 лет, а также единовременное денежное вознаграждение в связи с выходом впервые на пенсию.
В соответствии с предлагаемыми изменениями губернатор утрачивает право на государственную дачу. При этом лицам, прекратившим исполнение полномочий главы Ленинградской области, не будут более полагаться охрана и возмещение расходов по пользованию залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов) и речных вокзалов.

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