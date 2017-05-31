В 47 регионе движение большегрузов на лето ограничивается

31.05.2017 18:15

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области ввел запрет проезда тяжелых грузовых автомобилей на участках дорог регионального значения до сентября. Ограничение распространяется на транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на ось и будет действовать с 15 часов пятницы до 24 часов воскресенья, а также в День России - 12 июня.

Стоит отметить, что на некоторые перевозки ограничения не действуют. С их списком, а также с полным перечнем участков дорог, где устанавливается запрет на движение большегрузов, можно ознакомиться на сайте дорожного комитета.