На «Скандинавии» идут дорожные работы

31.05.2017 09:41

31 мая на некоторых дорогах Ленобласти ограничена скорость движения из-за проводимых там ремонтных работ. Данные предоставлены ФКУ «Севзапуправтодор».

Трасса А-181 "Скандинавия" Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

- км 52-65 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д;

- км 77-80 ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 13:00 до 20:00, заливка швов асфальто-бетонного покрытия;

- км 151-152 ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 13:00 до 20:00, покраска барьерного ограждения;

- км 204 – 208 ограничение скорости движения в сторону Государственной границы с Финляндией с 08:00 до 14:00, замена элементов барьерного ограждения.