На «Скандинавии» идут дорожные работы
31 мая на некоторых дорогах Ленобласти ограничена скорость движения из-за проводимых там ремонтных работ. Данные предоставлены ФКУ «Севзапуправтодор».
Трасса А-181 "Скандинавия" Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
- км 52-65 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д;
- км 77-80 ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 13:00 до 20:00, заливка швов асфальто-бетонного покрытия;
- км 151-152 ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 13:00 до 20:00, покраска барьерного ограждения;
- км 204 – 208 ограничение скорости движения в сторону Государственной границы с Финляндией с 08:00 до 14:00, замена элементов барьерного ограждения.
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