В 47 регионе ожидаются грозовые дожди и штормовой ветер

30.05.2017 10:22

Ленобласть готовится к ударам природных стихий. Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии, по региону ожидаются сильные дожди, грозы с порывами ветра до 15 м/с. 1 июня возможно усиление ветра местами до 15-20 м/с. В связи с этим главам администраций муниципалитетов и специалистам главного управления МЧС по Ленобласти рекомендовано принять все необходимые меры и подготовиться к прохождению грозового фронта; предупредить население о соблюдении правил безопасного поведения.

Добавим, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «101».