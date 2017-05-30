Житель Ленобласти, укушенный клещом, заразился боррелиозом

30.05.2017 10:14

Число пострадавших от укусов клещей в Ленинградской области перевалило за тысячу. За помощью к медикам с начала сезона активности кровососущих обратились 1199 человек, 280 из которых – дети. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. Чаще всего людей кусали в Тихвинском, Лужском и Киришском районах. Выборгский район пока на последнем месте. В медицинские учреждения по поводу присасывания клещей обратились восемь человек.

В целом по области случаев заболеваний клещевым энцефалитом не зарегистрировано. Один пострадавший оказался заражен боррелиозом. В связи с этим специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики. В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо как можно скорее обратиться к медикам.