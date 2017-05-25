Пакет документов для регистрации юрлица в МФЦ сделают за день

25.05.2017 11:17

Документы для регистрации юридического лица в МФЦ подготовят за день. Новая услуга появилась в многофункциональных центрах Ленобласти. Специалисты «МФЦ для бизнеса» готовят полный пакет необходимых документов для регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя. Там также проконсультируют по вопросам налогообложения, выпуска печати, штампа организации. Кроме того, вновь зарегистрированные бизнесмены имеют возможность открыть расчетный счёт посредством «единого окна».

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