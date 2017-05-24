Объявлен конкурс для взрослых пользователей интернета

24.05.2017 16:30

Объявлен 3-й Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2017». Конкурс проводится Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком» при поддержке комитета по связи и информатизации Ленинградской области.

К участию приглашаются граждане старшего возраста, обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет самостоятельно или закончившие специализированные курсы.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет – работодатель», «Интернет-краевед», «Интернет-путешественник».

Условия конкурса размещены на сайте azbukainterneta.ru.