Пройти на перрон с 15 мая можно по бесконтактной смарт-карте

10.05.2017 17:29

ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров, что в целях улучшения качества обслуживания с 15 мая 2017 года вводится бесконтактная смарт-карта «Провожающий».

Теперь для прохода через турникет провожающему или встречающему лицу будет необходимо использовать БСК «Провожающий». Получить карту можно в пригородных билетных кассах после внесения залоговой стоимости, которая будет полностью возвращена при соблюдении правил и сроков использования карты.

Срок действия БСК «Провожающий» составляет 60 минут с момента ее оформления. Для получения назад залоговой стоимости карта должна быть возвращена в кассу не позднее времени окончания действия без механических и прочих повреждений.

Залоговая стоимость БСК «Провожающий» составляет 115 рублей.