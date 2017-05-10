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Пройти на перрон с 15 мая можно по бесконтактной смарт-карте

10.05.2017 17:29

Karta ProvozhОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров, что в целях улучшения качества обслуживания с 15 мая 2017 года вводится бесконтактная смарт-карта «Провожающий».
Теперь для прохода через турникет провожающему или встречающему лицу будет необходимо использовать БСК «Провожающий». Получить карту можно в пригородных билетных кассах после внесения залоговой стоимости, которая будет полностью возвращена при соблюдении правил и сроков использования карты.
Срок действия БСК «Провожающий» составляет 60 минут с момента ее оформления. Для получения назад залоговой стоимости карта должна быть возвращена в кассу не позднее времени окончания действия без механических и прочих повреждений.
Залоговая стоимость БСК «Провожающий» составляет 115 рублей.

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