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Областная акция «Бессмертный полк» состоится в Кингисеппе

05.05.2017 10:51

Bessmertni PolkLO2016В День Победы в 11.00 в Кингисеппе пройдет областное шествие Всероссийской акции «Бессмертный полк». В нем примут участие представители всех районов 47 региона. Глава региона Александр Дрозденко пройдет в строю «Бессмертного полка» с фотографиями двух своих дедушек. Затем на мемориале «Роща пятисот» состоится торжественно-траурный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, после чего губернатор встретится с ветеранами, жителями блокадного Ленинграда, тружениками тыла и узниками фашистских концлагерей.
По завершении официальной части состоится праздничный концерт, а в 22 часа будет дан салют.

Фото из архива

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