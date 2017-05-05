Областная акция «Бессмертный полк» состоится в Кингисеппе
В День Победы в 11.00 в Кингисеппе пройдет областное шествие Всероссийской акции «Бессмертный полк». В нем примут участие представители всех районов 47 региона. Глава региона Александр Дрозденко пройдет в строю «Бессмертного полка» с фотографиями двух своих дедушек. Затем на мемориале «Роща пятисот» состоится торжественно-траурный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, после чего губернатор встретится с ветеранами, жителями блокадного Ленинграда, тружениками тыла и узниками фашистских концлагерей.
По завершении официальной части состоится праздничный концерт, а в 22 часа будет дан салют.
Фото из архива
Более старые статьи:
- Обращение губернатора Александра Дрозденко по случаю Дня городов воинской славы
- Завершился второй этап отбора компаний для проведения капремонта
- В Ленобласти дороги готовят к весенне-летнему сезону
- Ленобласть принимает меры по трудоустройству молодых специалистов
- МЧС: в Ленобласти ожидаются сильный ветер, дожди и гололедица
Самые популярные статьи:
- МЧС: сегодня в 47 регионе ожидаются ливни и грозы
- В Выборгском районе начинает работу единый информационно-расчетный центр (ВИДЕО)
- В Приозерском районе открыт 35-километровый веломаршрут
- Школьники 47 региона приглашаются к участию в конкурсе «Формула безопасности»
- 47 регион вдвое увеличит квоту на лечение онкологических больных
Случайные материалы:
- Жителей Выборга, как всех россиян, ожидают 10-дневные новогодние каникулы
- В Ленинградской области стало на 42 фермера больше
- В Выборге отметили 70-летие полного снятия блокады Ленинграда
- Медицина отдаленных районов Ленобласти получит поддержку
- Пожары в Ленобласти будут круглосуточно выявлять спутники