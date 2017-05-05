Обращение губернатора Александра Дрозденко по случаю Дня городов воинской славы
Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие ветераны!
5 мая, в канун Дня Великой Победы, мы отмечаем День городов воинской славы. Таких в Ленинградской области четыре — Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина, — и героической историей каждого из них мы гордимся.
Конечно же, на карте нашего региона есть ещё немало населенных пунктов, которые достойны быть Городами воинской славы, и мы обязательно продолжим выступать с инициативами о присвоении им этого высокого звания.
Важно и то, чтобы о подвиге наших предков, об их героизме каждый день напоминали воинские захоронения и мемориалы, где всегда лежат живые цветы от благодарных потомков; школьные музеи, где ребята могут прикоснуться к истории своей малой Родины; ухоженные памятники героям Великой Отечественной.
2017-й — год 90-летия Ленинградской области — объявлен в нашем регионе Годом истории. И это еще один повод позаботиться о сохранении нашего наследия и, прежде всего, памятников нашей военной истории, в которой всегда было место подвигу и великой воинской славе!
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
- МЧС: сегодня в 47 регионе ожидаются ливни и грозы
- В Выборгском районе начинает работу единый информационно-расчетный центр (ВИДЕО)
- В Приозерском районе открыт 35-километровый веломаршрут
- Школьники 47 региона приглашаются к участию в конкурсе «Формула безопасности»
- 47 регион вдвое увеличит квоту на лечение онкологических больных