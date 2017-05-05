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Обращение губернатора Александра Дрозденко по случаю Дня городов воинской славы

05.05.2017 10:43

DrozdenkoУважаемые жители Ленинградской области! Дорогие ветераны!

5 мая, в канун Дня Великой Победы, мы отмечаем День городов воинской славы. Таких в Ленинградской области четыре — Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина, — и героической историей каждого из них мы гордимся.
Конечно же, на карте нашего региона есть ещё немало населенных пунктов, которые достойны быть Городами воинской славы, и мы обязательно продолжим выступать с инициативами о присвоении им этого высокого звания.
Важно и то, чтобы о подвиге наших предков, об их героизме каждый день напоминали воинские захоронения и мемориалы, где всегда лежат живые цветы от благодарных потомков; школьные музеи, где ребята могут прикоснуться к истории своей малой Родины; ухоженные памятники героям Великой Отечественной.
2017-й — год 90-летия Ленинградской области — объявлен в нашем регионе Годом истории. И это еще один повод позаботиться о сохранении нашего наследия и, прежде всего, памятников нашей военной истории, в которой всегда было место подвигу и великой воинской славе!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

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